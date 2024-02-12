Murat Kurum: ''Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Karşımızda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayı dökülmeye başlayan kocaman bir şehir var. Fetret döneminden kurtulmayı bekleyen, yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri arayan aziz İstanbul halkı var. Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız"...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ca0abf937f8fd96b0f3303" allowfullscreen></iframe>