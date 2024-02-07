Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum: ''İstanbul’da, 5 yılda 650 bin yeni konut üreteceğiz, 100 bin sosyal konut yapacağız'' Murat Kurum: ''İstanbul’da, 5 yılda 650 bin yeni konut üreteceğiz, 100 bin sosyal konut yapacağız'' 07 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 16:10 Güncelleme: 07 Şubat 2024 Çarşamba 16:10 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Hak-İş Konfederasyonu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c3814ef7e89d56470285d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEM Parti, İstanbul adayı için tarih verdi İzmir'de 2,5 milyar TL'lik vurgun iddiası! TSK'dan ihraç edilmiş İstanbul’da takside ''taciz'' suçlaması: ''Beni elledin'' dedi, ücret ödemeden gitti Rize'de çığ düştü! Beyaz kabus kamerada Erdoğan: ''31 Mart'ta oyunları bozacağız'' Çığ değil kabus! 4 evin üzerine çığ düştü 11 kişi çığ altında kaldı Takside 13 yaşındaki kıza taciz! Cezası belli oldu Silahlı, fişekli asker eğlencesi yapanlar yandı! 4 yıl önce, 4 yıl sonra... Aynı noktada yine aynı sel manzarası!