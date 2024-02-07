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  4. Murat Kurum: ''İstanbul’da, 5 yılda 650 bin yeni konut üreteceğiz, 100 bin sosyal konut yapacağız''

Murat Kurum: ''İstanbul’da, 5 yılda 650 bin yeni konut üreteceğiz, 100 bin sosyal konut yapacağız''

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Hak-İş Konfederasyonu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

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