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  4. Murat Kurum: ''İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız''

Murat Kurum: ''İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız''

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum kentsel dönüşüm konusunda kararlı olduklarını belirterek "İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız" dedi.

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