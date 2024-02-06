Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum: ''İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız'' Murat Kurum: ''İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız'' 06 Şubat 2024 Salı Saat: 16:31 Güncelleme: 06 Şubat 2024 Salı 16:31 AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum kentsel dönüşüm konusunda kararlı olduklarını belirterek "İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c234a1d8b2ea256b041c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Tunç adliye saldırısının detaylarını açıkladı! Çok sayıda gözaltı var Icardi ve eşi Wanda Nara'dan dans gösterisi: O anlar sosyal medyayı salladı Antalya'da şüpheli ölüm Murat Kurum depremzedelere buluştu: Biz elimizi oradan çekmeyeceğiz Yine bir hasta yakını saldırısı: Doktoru hastanede hastanelik ettiler! İstanbul trafiğinde yine eli silahlı maganda dehşeti Biden’dan yeni bir gaf daha Gökhan Zan Hatay'da bağıra bağıra isyan etti Olası Marmara depremi için İstanbul'da yeni alarm: ''7 bini aktif!''