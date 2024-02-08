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  4. Murat Kurum İstanbul'daki 10 temel projesini anlattı

Murat Kurum İstanbul'daki 10 temel projesini anlattı

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'u öznesine alan 10 temel projesini anlattı

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