Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum: İstanbul'un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak Murat Kurum: İstanbul'un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak 03 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 16:50 Güncelleme: 03 Şubat 2024 Cumartesi 16:50 AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beylikdüzü'nde Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldi. Projelerinden bahseden Kurum, ''İstanbul’un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65be44b3420b1302720385d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de; ödeme tarihi belli oldu Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı Dünyada sadece Van'da yetiştiriliyor! Göç etmeyen köylüler neslini kurtardı AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan yüzde 50'lik indirim vaadi Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı Trafikte eli silahlı motosikletli maganda dehşet saçtı Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Uludağ'da faciadan dönüldü! Tatilciler kabusu yaşadı İYİ Parti'de bir İstanbul istifası daha: ''İstanbul ittifakı'' deyip istifa etti