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  4. Murat Kurum: ''Öğrencilere yetecek kapasitede yurtlar hızla hizmete alınacak''

Murat Kurum: ''Öğrencilere yetecek kapasitede yurtlar hızla hizmete alınacak''

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilere yetecek kapasitede yurtların hızla hizmete alınacağını açıkladı.

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