Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum: ''Öğrencilere yetecek kapasitede yurtlar hızla hizmete alınacak'' Murat Kurum: ''Öğrencilere yetecek kapasitede yurtlar hızla hizmete alınacak'' 10 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 16:00 Güncelleme: 10 Şubat 2024 Cumartesi 16:00 AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilere yetecek kapasitede yurtların hızla hizmete alınacağını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c7737be3a3a8f0fa069003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar İstanbul'da korkunç olay! Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı Araç muayenesinde emsal karar! TÜVTÜRK o paraları iade edecek İstanbul trafiğinde can pazarı! Yol savaş alanına döndü Köprüye bebek katilinin posterini açanlar yakalandı Karadeniz'den peş peşe patlama sesleri yükseldi Sınıflarda uygulamalı şeytan taşlama dersi başladı