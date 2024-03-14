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  4. Murat Kurum'dan Cem Vakfı Genel Merkezi'ne ziyaret

Murat Kurum'dan Cem Vakfı Genel Merkezi'ne ziyaret

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de bulunan Cem Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

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