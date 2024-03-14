Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum'dan Cem Vakfı Genel Merkezi'ne ziyaret Murat Kurum'dan Cem Vakfı Genel Merkezi'ne ziyaret 14 Mart 2024 Perşembe Saat: 17:05 Güncelleme: 14 Mart 2024 Perşembe 17:05 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de bulunan Cem Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f304396b190bbdf9058da7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metro istasyonunda intihar! Ardında bıraktığı mesaj yürek dağladı Bir ilimizde ''Büyükşehir'' tabelası heyecan yarattı 20 ilde ''sapık'' operasyonu: Onlarca gözaltı var Erdoğan: ''Milletin iradesine ipotek koymaya çalışıyor'' ''Boğazlarım yanıyor, gribim'' diyenlere kötü haber; nedeni ortaya çıktı İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı Dolandırıcılar bu sefer Kızılay'a da bağış yaptı Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü Kız kardeşini taciz eden sapık ağabeye de ceza indirimi