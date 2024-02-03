Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan egldi Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan egldi 03 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 10:05 Güncelleme: 03 Şubat 2024 Cumartesi 10:05 Usta sanatçı Orhan Gencebay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum’a hediye etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bde5ca235e2722df00af93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız aday oldu Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Güldür Güldür Show hakkında gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldı Akrabalar birbiriyle çatıştı: Yaralılar var! Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti Alev Alatlı hayatını kaybetti Kendisini almaya minibüs şoförünü takip edip özür diletti!