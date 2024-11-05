Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Övüç 2 milyon TL'lik başörtüsüyle olay oldu Murat Övüç 2 milyon TL'lik başörtüsüyle olay oldu 05 Kasım 2024 Salı Saat: 14:56 Murat Övüç 2 milyon TL'lik başörtüsüyle olay oldu Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672a07d960b2f7c2290e8a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da AVM'de yangın paniği KYK kız öğrenci yurdunda cinsel taciz skandalı Orta şeride park ettiği aracında uyuyan alkollü sürücü, trafiği kilitledi İstanbul'da elektrikli skuter üzerindeki korkunç ölüm kamerada Yolda geri gider gibi görünen tır vatandaşları korkuttu Üniversiteli gençler Türkiye'nin ilk otonom Formula aracını üretti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a Togg, Caparov da Erdoğan'a at hediye etti TÜPRAŞ'ta patlama sesi sonrası duman yükseldi Türkiye'de eşi benzeri görülmeyen vaka: Vücudunun yarısı kesildi