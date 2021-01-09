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  3. 09 Ocak 2021 10:05

''Murat Övüç'e koronavirüs yasağı yok mu?'' dedirten görüntüler!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Adana'da bir restorana gitti. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken restorandan yapılan paylaşımlara büyük tepki yağdı.

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