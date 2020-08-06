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BAKAN SOYLU'DAN ''SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI'' AÇIKLAMASI!
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  3. 06 Ağustos 2020 11:55

Murat Övüç'ten geri adım! Yeşim Salkım'dan af diledi

Geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç, yeni bir video yayınlayarak Salkım'dan özür diledi.

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