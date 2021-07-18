Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Övüç'ün oğlu Burakcan'dan bir skandal daha! Murat Övüç'ün oğlu Burakcan'dan bir skandal daha! 18 Temmuz 2021 Pazar Saat: 22:20 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, araç kullanırken alkol aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f47ef55de7e2796f475f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Formula 1'de korkunç kaza Sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı İstanbul'da 2 kardeş ölüme böyle gitti Akın akın geldiler! Tatil cennetine 75 bin araç giriş yaptı Zırhlı otomobildeki gizli bölme şoke etti İstanbul'da iğrenç olay! Çocuk tacizcisine meydan dayağı Beslediği keçisiyle böyle pazarlık yaptı CHP'li milletvekillerinden Prof. Dr. Haydar Baş'ın kabrine ziyaret Ünlü sanatçı ve usta makyöz Suzan Kardeş bayramda Redcet'te