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  4. Murat Övüç'ün oğlu Burakcan'dan bir skandal daha!

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan'dan bir skandal daha!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, araç kullanırken alkol aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

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