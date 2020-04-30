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  3. 30 Nisan 2020 16:50

Murat Övüç'ün oğluyla yaptığı paylaşım gündem oldu

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç oğluyla birlikte yaptığı paylaşımla olay oldu.

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