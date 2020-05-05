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  3. 05 Mayıs 2020 12:10

Murat Övüç'ün paylaşımı tepki çekti

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş’ın mezarını ziyaret etti. Övüç’ün, mezar başında ağlarken kendini videoya çektirmesi ve ölmüş bir kişiyi etiketleyerek paylaşım yapması tepki çekti.

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