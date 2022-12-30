Murat Övüç''ün yardım parası dağıttı videosu tepki çekti

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, yaptığı yardımı kendisine ait Instagram hesabından paylaşınca tepkilerin odağı oldu.

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