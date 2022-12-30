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  4. Murat Övüç''ün yardım parası dağıttı videosu tepki çekti

Murat Övüç''ün yardım parası dağıttı videosu tepki çekti

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, yaptığı yardımı kendisine ait Instagram hesabından paylaşınca tepkilerin odağı oldu.

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