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  3. 19 Aralık 2018 10:49

Murat Özdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Papağana işkence videosuyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Murat Özdemir'in tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bilgin Pro
Video Galeri
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İstanbul Havalimanı şantiye alanını su bastı
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İstanbul’da gasp dehşeti kamerada
İstanbul’da gasp dehşeti kamerada
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Sorumsuzluğun bu kadarı
Sorumsuzluğun bu kadarı
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Sarıyer’de dere taştı, mahalleyi su bastı
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