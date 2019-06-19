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  3. 19 Haziran 2019 16:45

Mursi’nin vefatını duyuran spikerin hatası gündem oldu

Mısır’da ’Extra News’ spikerinin, askeri darbeyle indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefat haberini verirken yaptığı hata ülke gündemine oturdu. Mısır’da Cumhurbaşkanı Aldelfettah Sisi’yi destekleyen haber kanalı ’Extra News’ spikeri Neha Derviş, Muhammed Mursi’nin ölüm haberini anlattığı duyurununsonunda, "Bu mesaj Samsung cihazından gönderildi" dedi. Samsung marka telefondan...

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