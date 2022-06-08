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  4. Müsilaj gitti, onlar geldi! Marmara Denizi'nde ''şeffaf'' kabus! Sakın temas etmeyin

Müsilaj gitti, onlar geldi! Marmara Denizi'nde ''şeffaf'' kabus! Sakın temas etmeyin

İklim değişikliğine bağlı Büyükçekmece kıyıları başta olmak üzere Marmara Denizi’nde görülen zehirli ‘Pusula Deniz Anası vatandaşları endişelendirdi. Deniz analarının nadir olarak görüldüğünü belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ahmet Yavuz Karaca, "Denize girmeyelim gibi bir durum yok. Girerken dikkat etmeleri gerekiyor. Alerjisi olan kişilerde ise sıkıntılara sebep olabilir"...

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