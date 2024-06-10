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  4. Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi

Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi

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İstanbul Boğazı köpüklerle doldu, Avcılar sahillerinde ise müsilaj görülmeye başlandı.

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