Anasayfa Video Galeriler Gündem Muslera'ya ne oldu ? Stadı böyle terk etti Muslera'ya ne oldu ? Stadı böyle terk etti 05 Şubat 2023 Pazar Saat: 22:05 Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçn 83'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Muslera sahayı sedye ile terk ederken, maç sonrasında NEF Stadyumu'nu da koltuk değnekleriyle terk ederken görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63dffdf0b2c53f4e4e29d6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Ayıcık'' 3 yıldır, sahibinin kendisini terk ettiği yerde bekliyor Görüntüleri Özdağ yayınladı: Suriyeliler Trabzon’da racon kesiyor Şehir magandaları, otomobilden yürüyen eskiciye torpil attı Uludağ yolunda trafik oluştu, o snowboard yaparak indi Uludağ yolunda tipi sonrası yol kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı 3 bin yumurta, 450 kilo sucuk ve... Kuyruğun sonu görülmedi! Düğüne damga vuran 'Erik Dalı'' performansı: Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var TOGG'un ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor