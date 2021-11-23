Anasayfa Video Galeriler Gündem Müslüme'nin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı Müslüme'nin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı 23 Kasım 2021 Salı Saat: 12:47 Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 8 aile üyesinden dede H.Y. tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619cb894501a5f0ee8774613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Döverek öldürdü Erdoğan'dan Interpol'e mesaj: ''Birçok terör eyleminin önüne geçtik'' İstanbul’da beklenen yağış başladı Babacan'dan Erdoğan'a: ''Yeter artık'' İstanbul'da korkutan patlama Bu mesaja dikkat! Kombi bakımı yaptırırken dolandırılmayın Bulgaristan'da yolcu otobüsü faciası: 46 kişi yanarak öldü TBMM'de gergin anlar: MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu: İYİ Parti'den o iddialara yanıt