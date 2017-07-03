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  3. 03 Temmuz 2017 11:45

Muşta mera kavgası: 4 ölü, 8 yaralı

Muş'ta iki aile arasında mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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İstanbulda polis ile soyguncular çatıştı
İstanbulda polis ile soyguncular çatıştı
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Önce tuvaletini yaptı sonra motosikleti çaldı
Önce tuvaletini yaptı sonra motosikleti çaldı
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Papağanlara dondurmalı serinlik
Papağanlara dondurmalı serinlik
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Denizlide kimyasal atık fabrikasında yangın
Denizlide kimyasal atık fabrikasında yangın
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Takla atıp hurdaya dönen araçtan çizik dahi almadan kurtuldular
Takla atıp hurdaya dönen araçtan çizik dahi almadan kurtuldular
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Yunusların dansı drone ile havadan görüntülendi
Yunusların dansı drone ile havadan görüntülendi