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  3. 17 Temmuz 2017 19:15

Muşta tren otomobile çarptı: 6 yaralı

Muş'ta hemzemin geçitte iş treninin otomobile çarptığı kazada biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Video Galeri
15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden kameralara yansıyanlar
15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden kameralara yansıyanlar
Video Galeri
Bağcılarda sahte içki operasyonu
Bağcılarda sahte içki operasyonu
Video Galeri
Amasyada traktör devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Amasyada traktör devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Video Galeri
Üç minik beden tek tabuta sığdı
Üç minik beden tek tabuta sığdı
Video Galeri
Samsunda 15 kişinin yaralandığı patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Samsunda 15 kişinin yaralandığı patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Aladağdaki yurt yangını sanıklarına tahliye yok
Aladağdaki yurt yangını sanıklarına tahliye yok
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