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Muş'ta yolcu treni kazası: Ölü ve yaralılar var

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Muş'ta yolcu treninin beton pompası kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada makinist kabininde görevli 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

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