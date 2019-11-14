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  3. 14 Kasım 2019 09:25

Mustafa Cengiz'in katıldığı canlı yayında skandal !

Galatasaray Başkanı Mustaga Cengiz'in konuk olduğu programda reklam arasına girilirken, Youtube kanalı ise yayına devam etti. Bu sırada Cengiz'in konuşmaları net bir şekilde duyuldu.

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