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  3. 02 Eylül 2018 19:06

Mustafa Sarıgül Anadolu turunu sürdürüyor

Eski Şişli Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı'nda başladığı Anadolu ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Bilgin Pro
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