Anasayfa Video Galeriler Gündem Mustafa Sarıgül bu sefer attığı tokadın ayarını kaçırdı Mustafa Sarıgül bu sefer attığı tokadın ayarını kaçırdı 03 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 10:55 Güncelleme: 03 Aralık 2022 Cumartesi 10:55 Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, sosyal medyadan paylaştığı "tokat" videolarına bir yenisini ekledi. Ancak Sarıgül bu sefer tokadın ayarını kaçırınca tokat attığı genç, kadrajdan çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638b00eea837c301511b95a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünya Kupası maçında ortalık karıştı! Rekor ceza geliyor Dev fuhuş operasyonu; çok sayıda gözaltı, sınır dışı ve tutuklama kararı var Kur korumalı mevduat hesabının maliyetini açıklamayan Şahap Kavcıoğlu protesto edildi Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması Rusya'dan yeni füze denemesi Türkiye'de bugün bir kişi ''horladığı'' için öldürüldü Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz faturası yorumu olay oldu Galata Köprüsü'nde otobüs kazası: Yaralılar var DEAŞ liderinin öldürülme anı kamerada