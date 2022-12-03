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  4. Mustafa Sarıgül bu sefer attığı tokadın ayarını kaçırdı

Mustafa Sarıgül bu sefer attığı tokadın ayarını kaçırdı

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Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, sosyal medyadan paylaştığı "tokat" videolarına bir yenisini ekledi. Ancak Sarıgül bu sefer tokadın ayarını kaçırınca tokat attığı genç, kadrajdan çıktı.

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