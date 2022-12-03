Mustafa Sarıgül bu sefer attığı tokadın ayarını kaçırdı

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, sosyal medyadan paylaştığı "tokat" videolarına bir yenisini ekledi. Ancak Sarıgül bu sefer tokadın ayarını kaçırınca tokat attığı genç, kadrajdan çıktı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638b00eea837c301511b95a3" allowfullscreen></iframe>