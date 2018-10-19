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  3. 19 Ekim 2018 20:41

Mustafa Sarıgül CHP Şişli Belediye Başkanlığı için yeniden aday oldu

Şişli belediye Başkanlığı'na aday olan Mustafa Sarıgül, coşkuyla karşılandı.

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