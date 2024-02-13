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Mustafa Sarıgül Erzincan'da: Bu toprak benim canlarımı versin

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Erzincan'da bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçiden haber alınamazken bölgede bulunan Sarıgül'ün videosu duygulandırdı.

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