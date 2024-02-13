Anasayfa Video Galeriler Gündem Mustafa Sarıgül Erzincan'da: Bu toprak benim canlarımı versin Mustafa Sarıgül Erzincan'da: Bu toprak benim canlarımı versin 13 Şubat 2024 Salı Saat: 21:40 Güncelleme: 13 Şubat 2024 Salı 21:40 Erzincan'da bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçiden haber alınamazken bölgede bulunan Sarıgül'ün videosu duygulandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cbb7a58d33759ce40b4723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında kalanlar var Osmanlı'dan yadigar... 6 asırlık Haliç Tersanesi yıllara meydana okuyor Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi Kahvecide iğrenç görüntü: Fincanları tükürerek ''temizledi'' Murat Kurum: ''İBB Radyo’yu yeniden açacağız'' 3 harfliler musallat oldu diye boşalan köye muhtar adayı oldu Üvey anne değil bir cani! Küçük kıza dışkı yedirdi 102 yaşında 5 çocuğu 55 torunu var Turuncu kod uyarısının verilmişti... Turizm cennetimiz sular altında!