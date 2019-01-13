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  3. 13 Ocak 2019 15:39

Mustafa Sarıgül gümbür gümbür geliyor !

CHP'den Şişli Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül, Şişli 19 Mayıs mahallesinde seçmenleriyle buluştu.

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