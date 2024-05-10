Anasayfa Video Galeriler Gündem Mustafa Sarıgül Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti Mustafa Sarıgül Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti 10 Mayıs 2024 Cuma Saat: 21:56 Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP üyesi olarak, Müslümanların kutsal mekanı olan Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Kabe'yi ziyaret etti ve atanamayan öğretmenler için dua etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663e6dc010712166cc07ce93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı Atıl inşaatta insan iskeleti bulundu ABD polisi, siyahi askeri öldürdü: O anlar kamerada Meclis'te hakaretler havada uçuştu: ''Zırto, sarhoş, ağzın pis, utanmaz herif'' Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var Düşük kira ödeyen kiracıya 55 günde tahliye kararı Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto MSB'den Bordo Bereliler için özel klip