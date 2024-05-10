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  4. Mustafa Sarıgül Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti

Mustafa Sarıgül Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP üyesi olarak, Müslümanların kutsal mekanı olan Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Kabe'yi ziyaret etti ve atanamayan öğretmenler için dua etti.

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