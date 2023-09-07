Anasayfa Video Galeriler Gündem Mustafa Sarıgül: ''Kılıçdaroğlu ayrılırsa CHP baraj altında kalır'' Mustafa Sarıgül: ''Kılıçdaroğlu ayrılırsa CHP baraj altında kalır'' 07 Eylül 2023 Perşembe Saat: 07:25 Güncelleme: 07 Eylül 2023 Perşembe 07:25 CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılması halinde CHP'nin barajın altında kalacağını iddia etti Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f950b0c29e6348656a16e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Ankara’da ortak cinayeti Akşener ile Muharrem İnce bir araya geldi Ukrayna'da çarşıya füzeli saldırı: Çok sayıda ölü var Erdoğan Orta Vadeli Programı açıkladı Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı! İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı Köpekbalıkları turistlere kabusu yaşattı İstanbul'da beton ormanları yüzünden evinden olan domuzlar şehre indi