  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Mustafa Sarıgül masaya vurdu, sunucuyu korkuttu: Beni sinirlendirdiniz

Mustafa Sarıgül masaya vurdu, sunucuyu korkuttu: Beni sinirlendirdiniz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül katıldığı canlı yayında "Beni sinirlendirdiniz" diyerek masaya vurunca sunucuyu korkuttu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İYİ Partili vekil, Bahçeli'nin Erdoğan'ı hedef aldığı videoyu paylaştı: Allah kimseyi...
Bodrum Deniz Dibi Ekibi Müsgebi'de
Didem Arslan canlı yayında çıldırdı: Ağzımı bozacağım diyerek çıldırdı!
Tarık Mengüç kendisiyle ilgilenmeyen kadın dinleyicisine bakın ne yaptı!
Sokakta soyunan adam mahalleyi ayağa kaldırdı; dayağı yedi!
Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var
3600 ek göstergede üçüncü toplantının tarihi belli oldu
Kapalıçarşı esnafından altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
Özdağ'dan,''Suriyelileri gönderemeyeceğiz'' diyen Erdoğan'a sert yanıt