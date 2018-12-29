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  3. 29 Aralık 2018 12:21

Mustafa Sarıgül Şişlili kadınlarla buluştu

CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı aday adaylığı için resmi başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül, Şişlililerle buluşmaya devam ediyor.

Bilgin Pro
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