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  3. 18 Kasım 2018 20:57

Mustafa Sarıgül Şişlililerle buluştu

CHP'den Şişli Belediyesi aday adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, pazar gününü Şişlililerle geçirdi.

Bilgin Pro
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