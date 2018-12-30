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  3. 30 Aralık 2018 17:27

Mustafa Sarıgül Şişlililerle buluştu

CHP'den Şişli Belediye Başkan Aday adayı olan Mustafa Sarıgül, binlerce Şişli sakiniyle Feriköy'de buluştu.

Bilgin Pro
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