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  3. 03 Aralık 2018 00:37

Mustafa Sarıgül: ''Şişli'yi yeniden örnek ilçe yapacağız''

CHP Şişli Belediye Başkan Adaylığı için resmi başvurusunu yapan ve her pazar günü Şişli'nin bir mahallesinde bir miting düzenleyen Mustafa Sarıgül bugün Kurtuluş'taydı.

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