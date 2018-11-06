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  3. 06 Kasım 2018 19:41

Mustafa Sarıgül: ''Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır''

Yerel seçimlerde CHP'den Şişli Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Mustafa Sarıgül hazırladığı bir video klip ile "yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

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