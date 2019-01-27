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  3. 27 Ocak 2019 16:37

Mustafa Sarıgül: Yeni Şişli'nin ışıklarını çalışa çalışa yakacağız

Şişli Belediye Başkan aday adayı Mustafa Sarıgül Pazar günü Şişli'de Şişlililerle buluştu.

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