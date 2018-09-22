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  3. 22 Eylül 2018 11:50

Mustafa Sarıgül: ''Yüzde 70 Oyu Yakalayacağız''

Mustafa Sarıgül: "Yüzde 70 oyu yakalayacağız" Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, vatandaşlarla bir araya gelerek seçim çalışmalarını anlattı.

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