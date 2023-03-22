Mustafa Sarıgül'den 8 ve 19 Nisan kehaneti: Bu tarihleri aklınızda tutun
Mustafa Sarıgül'den 8 ve 19 Nisan kehaneti: Bu tarihleri aklınızda tutun
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ''Partiler, 6 Nisan saat 18.00’e kadar, girdikleri ittifaktan vazgeçebilecekler. 8 Nisan’da ittifaklar kesinleşmiş olacak. 19 Nisan’da da milletvekili listeleri kesinleşecek. Yani 8 Nisan ve 19 Nisan tarihlerini aklınızda tutun. Bu tarihlerde çok önemli siyasi gelişmeleri ülkemizde göreceğiz. Siyasette 24 saat bile uzun zamandır ve siyaset...