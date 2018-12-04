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  3. 04 Aralık 2018 16:20

Mustafa Sarıgül'den çok özel Şişli paylaşımı

31 Mart yerel seçimlerde CHP'den Şişli Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yapıp her gün binlerce Şişlili ile buluşan Mustafa Sarıgül meydanlardaki coşkuyu bu video ile paylaştı.

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