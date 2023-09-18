Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a: ''Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez''

CHP'li Mustafa Sarıgül bu sefer de Twitter'ın sahibi Elon Musk'ı hedef aldı ve "Küçük yatırımcıların ocağına incir ağacı sen diktin. Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez" dedi.

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