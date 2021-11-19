Anasayfa Video Galeriler Gündem Mustafa Sarıgül’den Prof. Dr. Haydar Baş’ın kabrine ziyaret Mustafa Sarıgül’den Prof. Dr. Haydar Baş’ın kabrine ziyaret 19 Kasım 2021 Cuma Saat: 16:05 Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Prof. Dr. Haydar Baş’ın Trabzon’un Akçaabat ilçesi Şehitlik Tepesi’nde bulunan kabrini ziyaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6197a13728b28a072739e773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5.1'lik deprem sonrası heyelan paniği O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı'dan açıklama Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan evler var Afganistan değil İstanbul! Üniversitede çekilen görüntüler olay oldu Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor! TOGG son görüntüleri paylaştı Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Mado'yu protesto etti Cami derneği başkanından İmamoğlu'na: ''Karadenizlinin delikanlı sözünü yerine getirdiniz'' Kahramanlar her zaman pelerin takmazmış: Bu sefer depremde engelli öğrencisine sarılan öğretmen! Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu