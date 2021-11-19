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Mustafa Sarıgül’den Prof. Dr. Haydar Baş’ın kabrine ziyaret

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Prof. Dr. Haydar Baş’ın Trabzon’un Akçaabat ilçesi Şehitlik Tepesi’nde bulunan kabrini ziyaret etti.

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