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  3. 04 Kasım 2018 19:54

Mustafa Sarıgül'den Şişli'de gövde gösterisi

Şişli'nin efsane belediye başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den yeniden Şişli Belediye Başkan Aday Adaylığını açıkladıktan sonra çalışmalarına hız verdi

Bilgin Pro
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