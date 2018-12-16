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  3. 16 Aralık 2018 20:15

Mustafa Sarıgül'den Şişli'de gövde gösterisi

CHP'den Şişli Belediye Başkanı aday adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül bugün Feriköy'de Şişlililerle buluştu.

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