Mustafa Sarıgül'den Sputnik'teki greve destek ziyareti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Sputnik'teki grevde gazetecileri ziyaret ederek "Bunun bir an önce sona ermesini ve arkadaşlarımızın işbaşı yapmalarını arzu ediyorum" dedi.

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