Mustafa Sarıgül'den Tarkan yorumu

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül’ün Tarkan’ın yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili yorumu gündem oldu.

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