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Mustafa Sarıgül'ü çılgına çeviren soru

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyaz TV'de konuk olduğu programda yöneltilen ''Biden'' sorusuna sert tepki gösterdi.

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