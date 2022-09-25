Anasayfa Video Galeriler Gündem Mustafa Sarıgül'ün azarladığı Bodrum İlçe Başkanı partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı Mustafa Sarıgül'ün azarladığı Bodrum İlçe Başkanı partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı 25 Eylül 2022 Pazar Saat: 15:50 Türkiye Değişim Partisi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün TikTok videosunda azarladığı Bodrum İlçe Başkanı Nagihan Bayram, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63304e8a29ac7862237e2223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyada viral oldu: ''Putin'in bu askerlerle vay haline'' Ordu'da fıkra gibi olay: Duşa girmek istedi başına gelmeyen kalmadı Edirne'de ortalık savaş alanına döndü: Kavgaya motosikletle daldı İstanbul'da ünlü mekanın önünde dehşet anları! Dakikalarca dövdüler Bakan Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşa müdahale Siren sesi ve hava saldırısı anonsu panik yarattı İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı ''Madem faiz haram, elini tutan yok, millete faizsiz kredi ver'' Elektrikli scooter bomba gibi patladı