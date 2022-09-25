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  4. Mustafa Sarıgül'ün azarladığı Bodrum İlçe Başkanı partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı

Mustafa Sarıgül'ün azarladığı Bodrum İlçe Başkanı partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı

Türkiye Değişim Partisi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün TikTok videosunda azarladığı Bodrum İlçe Başkanı Nagihan Bayram, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

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